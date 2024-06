Latina ricorda il 92° della posa della prima pietra

LATINA – Domenica 30 giugno 2024, in occasione del 92° anniversario della posa della prima pietra di quella che alla nascita fu Littoria e poi Latina, si svolgerà una cerimonia presso il monumento al Bonificatore in piazza del Quadrato

Il programma è il seguente:

– ore 10.45 Appuntamento in piazza del Quadrato

– ore 11.00 Inizio Cerimonia e deposizione della Corona al monumento al Bonificatore in memoria dei tanti che si sono sacrificati per la Bonifica delle terre pontine e per la Fondazione della Nuova Città

– ore 11.10 Intervento istituzionale del Sindaco di Latina Matilde Celentano

La cerimonia si chiuderà alle 11.30.