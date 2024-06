Maxi interruzione idrica, il Sindaco di Aprilia si arrabbia con Acqualatina

APRILIA – Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha chiesto e ottenuto nella stessa giornata di giovedì, dopo il lungo prolungamento del distacco idrico programmato per la giornata di mercoledì e protrattosi fino a ieri, un incontro con i vertici di Acqualatina Spa presso gli uffici di piazza Roma.

L’amministrazione ha fatto presente alla dirigenza dell’azienda come questo tipo di interventi, soprattutto quando vanno oltre gli orari stabiliti, vadano a creare un danno e disagi alla cittadinanza, alle attività commerciali e produttive e, nel caso specifico, alle scuole. Si è richiesta dunque una pianificazione il più possibile puntuale sugli interventi futuri.

L’ente è consapevole del fatto che saranno necessari lavori importanti affinché il servizio per la Città di Aprilia possa migliorare e che questi lavori comporteranno momenti di interruzione del servizio, tuttavia ritiene fondamentale che questi rientrino in una programmazione condivisa con la città e che sia possibile avvertire la cittadinanza in tempi utili, senza modifiche sostanziali degli orari e dei giorni previsti.

“Ho garantito alla Città un cambio di passo sui rapporti con Acqualatina – rimarca il Sindaco – e l’incontro con i vertici dell’azienda nel mio ufficio è la prova che qualcosa stia cambiando e possa cambiare. Non ricordo in precedenza questa forma di dialogo. Non ci sarà un improvviso miracolo, ma ho rappresentato loro con chiarezza le istanze che la città porta avanti da troppo tempo e confido che il messaggio sia arrivato. Da parte del Presidente e dell’Amministratore Delegato, ho ricevuto rassicurazioni sul futuro e senz’altro ho colto la disponibilità ad un confronto che finora non c’è mai stato. Episodi come quello di ieri non dovranno più accadere”.