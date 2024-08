A Terracina un parco solare da 34mila pannelli, ma Legambiente solleva dubbi

TERRACINA – A Terracina la multinazionale italiana Enel green power annuncia l’operatività di un un nuovo parco solare da 12,9 MW, che produrrà ogni anno circa 24GWh di elettricità da fonte rinnovabile che sarà sufficiente – spiega – per i consumi di 9mila famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di circa 10mila tonnellate di CO2. L’impianto si compone di ben 33.956 pannelli solari composti da «moduli bifacciali montati su dispositivi tracker, che cambiano l’angolatura per seguire costantemente il movimento del sole».

Ma, di fronte alla vasta area agricola trasformata in parco solare, c’è chi solleva dei dubbi.

“Sembrerebbe una buona notizia ma il progetto ha richiesto consumo di suolo agricolo per circa 30ha, urgerebbe regolamento per evitare speculazioni – sottolinea Anna Giannetti Consigliera Nazionale di Legambiente e Presidente del Circolo Legambiente Terracina – Pisco Montano – . Si possono fare parchi solari su coperture, tetti o parcheggi o zone degradate ma consumare prezioso suolo agricolo non è il massimo”, commenta Giannetti che annuncia l’accesso agli atti per saperne di più e verificare la legittimità dell’opera.