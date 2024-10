Autovelox sulla litoranea a Latina e Sabaudia: verbali e fotogrammi consultabili on line

LATINA – Chi prende una multa dalla polizia provinciale, avendo superato i limiti di velocità in prossimità degli autovelox posizionati dalla Provincia a Latina, Sabaudia e Formia, potrà consultare il verbale on line e anche vedere il fotogramma che lo riguarda. L’Ente, in collaborazione con la SOES S.p.A., si è infatti dotato di un portale dei servizi per fornire un servizio diretto in via telematica a tutti i cittadini che richiedono supporto. La consultazione avverrà tramite il portale online, direttamente accessibile dal sito istituzionale della Provincia di Latina da oggi, lunedì 28 ottobre 2024.

Il Portale – sottolineano dall’Ente – è uno strumento dinamico, costantemente aggiornato, con uno sportello sempre aperto 24h, sette giorni su sette, che consente la fruizione da parte dell’utente registrato di diversi servizi dalla modulistica, al posizionamento degli autovelox fino alle faq che verranno implementate in base alle richieste degli utenti. Con un’interfaccia intuitiva e l’accesso guidato consente la piena fruizione ai cittadini, rendendo accessibile e ancora più veloce la consultazione dei dati del verbale.

LE SEZIONI – Nella sezione “Posizionamento autovelox”, secondo i valori di trasparenza e tracciabilità, sarà possibile accedere alle specifiche tecniche dei rilevatori di velocità e consultare su mappa il loro posizionamento. Sempre in questa sezione è compresa inoltre tutta la documentazione relativa ai certificati di taratura e all’approvazione dei dispositivi stradali su strade idonee.

Nella sezione “Accedi ai servizi” si potrà visualizzare il fascicolo elettronico del verbale utilizzando il codice fiscale e il codice ricevuto insieme alla notifica dello stesso. Qui si potrà gestire da parte dell’utente direttamente la pratica online e seguirne il suo iter, dalla visione del fotogramma in caso di ‘’Autovelox’’ fino al pagamento.

In questo modo sarà possibile decidere se pagare immediatamente la multa, tramite il collegamento intuitivo con PagoPA, approfittando dello sconto del 30% garantito a chi paga entro 5 giorni dall’avvenuta consegna della sanzione, oppure opporsi al verbale e presentare ricorso.

Il servizio verrà ulteriormente potenziato dando la possibilità per inserire i documenti necessari, allegando i moduli, come la definizione della posizione, i dati della patente, fino alla richiesta di rateizzazione nell’apposita area riservata alla “Modulistica”

“Avere a disposizione uno strumento completo per interagire in tempo reale con gli utenti, sempre aperto, a disposizione per tutte le esigenze, è un passaggio fondamentale per rendere il servizio informativo dell’Ente sempre più efficiente e rispondente agli obblighi di trasparenza. – ha commentato il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – Tramite il Fascicolo del Cittadino si può accedere alle informazioni relative ai verbali e agli atti ad essi relativi, consultando il fotogramma e perfino scegliere di pagare in tempo reale la sanzione. Nella comunicazione del verbale che l’utente riceverà al proprio domicilio, sarà rilasciato l’apposito pin per accedere al portale. Coloro i quali, non hanno ricevuto la comunicazione del pin, perché la notifica è avvenuta prima dell’attivazione del portale potranno richiederlo al Comando di Polizia Provinciale attraverso i recapiti indicati nella comunicazione cartacea.”

Il portale, così pensato, risponde agli obblighi di trasparenza del servizio e all’esigenza di permettere una lavorazione più veloce dei verbali, sia per la Polizia Provinciale che per l’utente che potrà accedere in qualsiasi momento ai servizi attivati.