Arrestato a Cisterna per possesso di 15 kg di droga, interrogatorio in carcere per Torri

LATINA – Era conosciuto come calciatore, aveva giocato nel Parma under 19 e nelle giovanili del Frosinone, ora giocava con il Cisterna calcio, venerdì sera è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di quasi 13 chili di cocaina e oltre due di hashish. Oggi, Gianmarco Torri, detenuto nel carcere di Latina, comparirà davanti al Gip del Tribunale per l’interrogatorio di convalida del fermo eseguito dalla polizia che durante un controllo a Cisterna lo ha visto cedere una dose di cocaina e ha deciso di perquisire la sua abitazione facendo la scoperta.

Il ragazzo, che ha 28 anni, è incensurato e appartiene ad una famiglia di persone che lavorano, il suo arresto ha destato forte sorpresa. Le indagini proseguono per capire se detenesse lo stupefacente per conto di qualcuno.