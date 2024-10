Centenario e Fondazione, dibattito al Circolo Cittadino

LATINA – Centenario e Fondazione sono stati i due temi al centro del dibattito che si è svolto al circolo Cittadino di Latina nell’incontro pubblico promosso dal senatore Nicola Calandrini nell’ambito del percorso di confronto con la città avviato dopo l’approvazione della Legge sul Centenario.

“Con molto piacere questa mattina ho partecipato a un incontro che ha visto al Circolo Cittadino riunite decine di rappresentanti di associazioni locali a cui si sono aggiunti numerosi operatori culturali della città di Latina. Un appuntamento nato dopo un incontro con la giornalista Emanuela Gasbarroni, che ho avuto modo di conoscere durante un suo interessantissimo reading sul progetto “Radici in Aria”, sottolinea Calandrini che è primo firmatario della Legge 130/2024. “E’ stato durante quella serata – prosegue il Senatore – che Emanuela mi ha fatto notare come il substrato culturale cittadino fosse non solo vivissimo ma desideroso di fare la propria parte nel lungo ed entusiasmante percorso che ci accompagnerà verso il centenario della città. Da qui è nata una naturale collaborazione che ci ha portato all’evento di questa mattina, dove ho avuto modo di conoscere tante realtà che, per gli obblighi istituzionali che mi portano spesso a Roma e per essere impegnato sovente sugli stessi fronti, devo ammettere non conoscevo e di cui sono rimasto colpito”.

“Ci tengo quindi prima di tutto a ringraziare Emanuela per questa giornata che ha rappresentato per me un arricchimento personale prima di tutto e soprattutto un passo in avanti di un progetto che ho avuto l’onore di far nascere, che sta crescendo e che sono certo sia ormai maturo per camminare sulle proprie gambe. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, conscio che tanti altri ce ne sono e sono pronti a fare la loro parte” spiega ancora il Senatore Calandrini.

“Auspico anzi che questo sia stato solo uno di tanti incontri che sempre più soggetti, in autonomia, vogliano organizzare, per alimentare un dibattito che rappresenterà la vera linfa della Fondazione Latina 2032 che a breve sarà operativa e che sarà il vero e unico interlocutore per chiunque voglia, a qualsiasi titolo, contribuire al successo di questo processo storico per la nostra città”.