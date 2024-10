Latina, 600 croci in piazza del Popolo per parlare di sicurezza stradale

LATINA – Sono state esposte in piazza del Popolo 600 croci di legno che l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps di Latina e Frosinone ha voluto nella piazza centrale di Latina come simbolo in occasione della manifestazione in programma da questa mattina 25 ottobre e fino a stasera, per promuovere la sicurezza stradale. E’ il primo evento nel Lazio della Giornata delle Croci che girerà altre città di altre province, un modo per parlare di sicurezza stradale.

Il testimonial è Luca Zavatti, fondatore della Nazionale di Calcio Amputati dopo l’incidente che lo vide coinvolto in Piazza Buozzi. “Sarà con coi per raccontarci il secondo tempo della sua vita”, dice il presidente dell’associazione Giovanni Delle Cave.

Le 600 croci esposte sono state costruite a mano e sono provenienti da Modena, per testimoniare altrettante vite che non ci sono più. Su alcune campeggiano le foto di giovani che hanno perso la vita sulle strade pontine

L’iniziativa precede la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada in programma il 17 novembre.