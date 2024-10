La sindaca Celentano e il tumore: “I miei capelli stanno ricrescendo, è vita, è speranza di futuro”

LATINA – Ha tolto la protesi che portava dalle prime chemioterapie e ha scoperto i capelli corti, appena ricresciuti, la sindaca di Latina Matilde Celentano, apparsa in conferenza stampa con quello che definisce spiritosamente “il mio nuovo look”. Quei capelli le hanno consentito di affrontare mesi duri senza dovere dare tante spiegazioni, ma oggi sono diventati superflui. “Non ho mai portato i capelli corti in vita mia, però era arrivato il momento, ne sentivo il bisogno”, dice rispondendo ai commenti di chi la vede per la prima volta.

E’ un passo in avanti verso la guarigione, le terapie più pesanti alle spalle e la “felicità di vedere i miei capelli che lentamente stanno crescendo”. Lo racconta anche in un post sui social: “Sono di consistenza diversa da quelli di prima, più morbidi e leggeri. E’ una rinascita che vorrei poter descrivere: è vita, è speranza di futuro, è riprendere la piena consapevolezza d’identità “, dice parlando di uno degli effetti collaterali più temuti e stravolgenti per l’immagine esteriore delle terapie oncologiche.

“La caduta dei capelli, seppur temporanea, ha nelle donne i risvolti psicologici più pesanti. Induce un cambiamento dell’immagine corporea, interferisce con la propria personalità e incide significativamente anche nell’atteggiamento degli altri nella comunicazione visiva”.

Il percorso di cura fatto fino ad ora, lo ha descritto proprio lei pubblicamente, in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno, qualche giorno fa, a quasi un anno dalla diagnosi: l’intervento chirurgico, 12 cicli di chemio, 15 radioterapie e ora la lunga terapia biologica. “Con i miei capelli, sto vivendo un momento bellissimo e un senso di libertà profonda e rigenerante”.