Incendio in una palazzina di Minturno, tre intossicati, una è una bambina

MINTURNO – Paura per un incendio che si è sviluppato questa mattina in una palazzina a tre piani di Minturno. I carabinieri della Stazione di Scauri e i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una segnalazione e, attraverso l’autoscala, dall’esterno dell’immobile, hanno salvato tre persone tra cui una bambina che erano rimasti bloccati sul balcone. Il gruppo familiare rimasto intossicato dal fumo è stato poi trasferito all’ospedale di Formia. Sono tuttora in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, che è stato domato dai Vigili del Fuoco intervenuti.