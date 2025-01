Cisterna, incendio nella notte in Via Appia Nord, distrutti tre furgoni di un’azienda di impiantistica

CISTERNA DI LATINA – Tre furgoni sono andati a fuoco nella notte a Cisterna nel piazzale di una nota ditta di impiantistica in Via Appia Nord. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina con la squadra del distaccamento di Aprilia. I mezzi parcheggiati uno in fila all’altro erano già avvolti dalle fiamme quando è cominciato l’intervento che ha consentito di contenere prima e domare poi il rogo. Non ci sono persone coinvolte.

Avviate le indagini per risalire alle cause dell’incendio che ha prodotto molti danni. Indagano i carabinieri che con i vigili del fuoco hanno svolto un accurato controllo dell’area per cercare di acquisire tutti gli elementi utili.

il video dell’intervento