Irregolari sul territorio e con precedenti penali, accompagnati nel Centro di Rimpatrio

LATINA – Quattro cittadini stranieri, irregolari sul territorio, sono stati destinatari di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Sono due cittadini indiani, un cittadino liberiano ed un cittadino egiziano, tutti senza alcun titolo valido per permanere sul territorio nazionale. Due di loro sono stati accompagnati dagli agenti della Questura al centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma perché gravati da precedenti penali e di polizia.

In particolare su un 21enne egiziano, fermato dalla pattuglia della squadra volante, impegnata nei servizi di controllo del territorio, pendeva una denuncia per rapina aggravata commessa a Latina lo scorso 9 gennaio e un’altra denuncia per furto aggravato commesso nell’anno 2019.

Un cittadino indiano di 44 anni aveva invece a suo carico una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ed era indagato per aver causato un incidente mentre si trovava alla guida sotto l’effetto di alcool.

Considerata la pericolosità sociale dei i due soggetti, sono state attivate le procedure di trattenimento presso il CPR, che consentiranno la successiva attività volta al rimpatrio effettivo nei paesi di provenienza.