Cattedrale gremita per l’ultimo saluto a Luca Palmegiani

Una cattedrale di San Marco gremita ha rivolto oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Luca Palmegiani, il 25enne attivista politico toltosi la vita sabato scorso a Roccaraso, dove si trovava per una convention del suo partito, Forza Italia. Ai funerali hanno partecipato esponenti del mondo politico nazionale e locale, ma anche gli amici del calcio a 5 e quanti insieme a Luca hanno condiviso l’amore per Latina prima del suo trasferimento a Milano, nello staff di Letizia Moratti. La stessa deputata europea ha voluto partecipare oggi, insieme al vice premier Antonio Tajani, al Ministro dell’università Anna Maria Bernini, al presidente di Forza Italia Maurizio Gasparri, al senatore Claudio Fazzone e al senatore e Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Nella sua omelia Don Leonardo Chiappini ha affermato che non è questo il tempo delle risposte alle domande e che non c’è spazio ora per i sensi di colpa per non aver riconosciuto il malessere che ha portato Luca al gesto estremo. “E’ il tempo della vita – ha affermato il sacerdote – e la pienezza di vita è fatta di gioie grandi, di felicità, ma anche di fatiche, di dolori,di sofferenze e di fragilità che non tolgono nulla a quella pienezza, ma la rendono più autentica. Affidiamo Luca a Cristo e alla sua misericordia senza limiti e permettiamo che il bene fatto da Luca, continui a vivere in noi”.