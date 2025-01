Latina, controlli dei luoghi della movida.

Ancora controlli della Questura di Latina, tra venerdì 17 e sabato 18 nelle aree della movida di Latina. È stato quindi impiegato, per entrambe le serate, un consistente dispositivo composto da operatori della Questura di Latina, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale. Nel corso dei controlli sono state identificate 96 persone. Le attività di controllo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane per la tutela dei cittadini anche in relazione agli ultimi fatti di cronaca.