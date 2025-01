Paura ad Aprilia, spari nella notte

Paura ad Aprilia dove nella notte i Carabinieri sono intervenuti per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Grazie ad una segnalazione i militari sono giunti sul posto dove hanno anche trovato un bossolo di proiettile calibro 7,65. Le autorità hanno avviato una serie di accertamenti e indagini approfondite per far luce sull’episodio, che ha destato preoccupazione tra i residenti. Al momento non si registrano feriti né ulteriori danni. Le Forze dell’Ordine mantengono il massimo riserbo, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare il Comando dei Carabinieri di Aprilia