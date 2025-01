Lotteria Italia 2024 , in provincia di Latina un solo premio da 20mila euro a Castelforte

LATINA – Il Lazio è il grande deluso della Lotteria Italia 2024, per il secondo anno consecutivo: non sono stati vinti premi di prima categoria. Fra il 2018 e il 2022 erano stati vinti premi di prima categoria per un totale di 15 milioni di euro, con l’exploit del primo premio da 5 milioni centrato nell’edizione 2021. Il Lazio si consola con tre vincite di seconda categoria da 100mila euro ciascuna, tutte a Roma. Nessuna vincita in provincia di Latina nemmeno nella terza categoria, dove si sono avuti due premi da 50mila euro a Roma e provincia. Dei 47 biglietti vincenti della quarta categoria solo uno è stato acquistato in provincia di Latina ed è: E 464891 venduto a Castelforte, da 20mila euro.