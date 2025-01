Incidente sulla Flacca a Fondi, muore Cristian Colacicco, grave la moglie incinta. La piccola nata d’urgenza

FONDI – Un altro grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio dell’Epifania sulla Flacca a Fondi. Una a terribile carambola sulla Flacca dove una Range Rover ha perso aderenza, e si è ribaltata più volte fermandosi a sessanta metri circa di distanza dal punto in cui ha sbandato. Il bilancio è pesante: un uomo è morto, la moglie incinta di otto mesi è in coma farmacologico e la piccola che portava in grembo è ricoverata nella Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Santa Maria Goretti dove è arrivata in eliambulanza dopo il parto cesareo d’urgenza praticato all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Gli altri due figli della coppia, due bambini di due e sette anni sono rimasti feriti in maniera non grave, ma hanno perso il papà.

La vittima è Filippo Cristian Colacicco, un agente di polizia locale di 44 anni, che ha prestato servizio in diversi comuni della provincia di Roma. E’ la quarta vittima della strada dall’inizio del 2025 in provincia di Latina. Quando si è verificato l’incidente l’auto viaggiava da Fondi diretta verso Terracina. Per cause ancora da chiarire il suv ha sbandato sulla Flacca, a Fondi, al chilometro 8.700, finendo sulla carreggiata di marcia opposta e urtando contro il muretto che costeggia il canale Pedemontano.

Sul posto hanno operato la polizia locale di Fondi, i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Le indagini proseguono dopo i rilievi per ricostruire quanto accaduto, le cause della sbandata fatale, la velocità a cui viaggiava la vettura, e chi tra i due coniugi si trovasse al volante del suv.