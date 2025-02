Alimentazione Consapevole, giornata di sensibilizzazione al Circolo Cittadino di Latina

“Alimentazione consapevole. Scelte sane per una vita migliore”. Se ne parlerà sabato 15 febbraio alle ore 10 presso il Circolo Cittadino “S. Palumbo” di Latina, nell’ambito della giornata di informazione e sensibilizzazione promossa dai biologi nutrizionisti Salvatore Battisti, Cristina Funaro, Vanessa Pacelli, Federica Pesce e Davide Reccanello.

L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e confronto con la cittadinanza sui temi della corretta nutrizione e sull’importanza di raggiungere un’alimentazione consapevole, quale strumento di prevenzione e benessere dell’individuo. Il fine è creare un dialogo sereno e informato allo scopo di raggiungere una sempre maggiore consapevolezza su cosa si mangia ma soprattutto su come si mangia, approdando così a un nuovo e più equilibrato modo di stare a tavola.

“L’idea dell’evento nasce dalla nostra esperienza professionale di Biologi Nutrizionisti e prende spunto dai tanti e diversi quesiti che ci pongono costantemente i nostri pazienti, desiderosi di dotarsi di strumenti adeguati per poter gestire al meglio il proprio modo di nutrirsi, senza cadere in ansie e timori che spesso portano con sé comportamenti estremi e poco armoniosi – commentano gli organizzatori – Abbiamo voluto fare squadra intorno alla grande necessità di fare informazione e prevenzione, alla luce dei dati allarmanti in fatto di sviluppo di patologie correlate a una cattiva nutrizione o della proliferazione dei disturbi del comportamento alimentare – commentano gli organizzatori – L’intento non è fare terrorismo psicologico o salire in cattedra a insegnare come, quando e quanto mangiare. Tutt’altro! Vogliamo creare un clima di serenità intorno alle scelte alimentari che ognuno di noi fa quotidianamente, spazzando via paure, frustrazioni e sensi di colpa che quasi sempre si rivelano i veri nemici della nostra salute e del nostro benessere”.

Ai microfoni di Radio Immagine la biologa e nutrizionista Federica Pesce, specialista in dietoterapia e disturbi del comportamento alimentare, ha spiegato che “alimentazione consapevole” significa saper scegliere cosa mangiare: “L’idea di questa giornata è mette la nostra professionalità a disposizione di tutta la comunità per dare consigli pratici e utili in materia di alimentazione consapevole. In questo modo si inizia a ragionare su cosa è meglio per il proprio organismo in base alla propria età, alla fisiologia e allo stile di vita”. Ascolta l’intervista completa:

Con i vari interventi, moderati dal giornalista Fabrizio Giona, si parlerà di corretta alimentazione sotto molteplici punti di vista, fornendo informazioni e consigli utili per orientare al meglio le scelte di ogni persona, facendo riferimento alle evidenze scientifiche e sfatando falsi miti sul tema. Si offriranno informazioni su macro e micronutrienti, sul ruolo di grassi, proteine e zuccheri nella dieta quotidiana, sulla dieta chetogenica e sui disturbi del comportamento alimentare; spazio, infine, all’alimentazione legata alla pratica sportiva, con suggerimenti validi per atleti professionisti e dilettanti. Il tutto al fine di creare e rafforzare la cultura della consapevolezza.

L’evento, per il suo alto valore scientifico e divulgativo, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Latina, dell’Ordine dei Biologi di Lazio e Abruzzo (OBLA) e dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB). L’ingresso è libero e gratuito.