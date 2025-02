Sport tra le righe, Marco Fantasia presenta “Qui e Ora” alla Feltrinelli

Prosegue la seconda edizione di Lo Sport tra le Righe, la rassegna letteraria della Lab DFG organizzata in collaborazione con il servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Latina. Il prossimo appuntamento è organizzato per venerdì 14 febbraio, dalle ore 18:00, presso la Feltrinelli di Latina, con la presentazione di Qui e Ora di Marco Fantasia. Il libro, edito da Lab DFG, che racconta le emozionanti gesta della Nazionale Italiana di Volley vincitrice dell’Oro Olimpico. Interverrà l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Andrea Chiarato.

IL LIBRO – L’11 agosto 2024 la pallavolo italiana ha scritto la pagina più brillante della sua storia, già ricca di successi. La medaglia d’oro olimpica era il sogno, per niente segreto, di un movimento che era andato molto vicino all’obiettivo con la Nazionale maschile, mentre la femminile non era mai andata oltre i quarti di finale. Il percorso fatto a Parigi ha avuto due momenti chiave, uno dei quali è stato proprio il quarto di finale: vincerlo ha rappresentato il superamento di un ostacolo storico che ha aperto orizzonti nuovi. Poi la semifinale, la certezza di tornare a casa con una medaglia. Il netto risultato della finale è stato il frutto della consapevolezza di un gruppo di campionesse che sapevano di esserlo ma non erano sempre riuscite a esprimersi. Nelle prossime pagine è raccolta la cronaca di quei giorni, cominciando dalla bellissima VNL., per poi lasciare spazio alle sensazioni delle protagoniste e del loro staff a bocce ferme, con l’intento di provare a creare qualcosa che, anche negli anni a venire, ci riporti alle bellissime sensazioni vissute in Francia.

L’AUTORE – Marco Fantasia è nato a Genova nel 1965. Dopo tanti anni nell’emittenza radiofonica privata è entrato in Rai diventando volto del Tg regionale della Liguria. Dal 2012 lavora a Rai Sport, dove dal 2019 si occupa prevalentemente del campionato femminile di pallavolo, con telecronache settimanali dai campi. Per Lab DFG ha già pubblicato Golden Set, nel 2022, mentre nel 2014 ha pubblicato Una storia sorridente – La Rai di Genova raccontata dalle origini, per l’editore Internos.