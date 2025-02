Fondi, anziana si allontana da casa e si perde: ritrovata dalla Polizia

FONDI – E stata rintracciata dopo alcune ore di ricerche serrate una donna di 87 anni residente sul litorale fondano, che si era allontanata da casa e non era più in grado di tornare. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 12 di giovedì dalla figlia convivente, che quando si è accorta della scomparsa ha contattato con apprensione il numero unico di emergenza 112. Immediatamente sono state avviate le ricerche, diramando la descrizione della donna e degli indumenti indossati al momento dell’allontanamento a tutte le pattuglie in servizio, estendendo l’allerta anche ai Commissariati limitrofi.

Dopo un’intensa attività di ricerca, una delle squadre impegnate nelle operazioni ha rintracciato l’anziana nei pressi di un complesso residenziale abitato prevalentemente da cittadini stranieri. Alcuni di loro, notando il suo evidente stato di disorientamento e fragilità, si erano fermati per offrirle aiuto e conforto. Gli agenti hanno immediatamente constatato che la donna, sebbene infreddolita e in stato confusionale, stava bene. Solo in via precauzionale è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per un controllo medico. Poco dopo i familiari hanno potuto finalmente riabbracciare la donna .

“L’episodio – dicono dalla Questura – evidenzia ancora una volta l’importanza della tempestività negli interventi delle Forze dell’Ordine e la preziosa collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili”.