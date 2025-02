Rifiuti ingombranti nei cassonetti e sacchetti misti: in un anno 70mila euro di sanzioni a Latina

LATINA – Sono state 222 le sanzioni elevate nel 2024 dagli ispettori ambientali di Abc per errato conferimento dei rifiuti per una somma incassata dalle multe che si aggira intorno ai 70mila euro. E’ il risultato di 2.350 controlli che hanno riguardato sia cittadini che società, con 40 multe elevate ad attività economiche.

Tra le violazioni riscontrate, 31 sono state accertate in flagranza di reato, mentre la maggior parte delle sanzioni, pari a 191, è stata possibile grazie alle fototrappole installate in zone sensibili tra cui Via Nasi, Via Epitaffio, Via Magenta, Via Massaro, Via Casilina Nord e Via Ennio. Inoltre, 25 sanzioni sono state emesse dopo l’ispezione di sacchi di rifiuti abbandonati nelle aree in cui è stato introdotto il servizio porta a porta.

Dall’analisi dei dati emerge che il 64% delle violazioni è stato commesso da cittadini residenti, mentre il restante 36% da non residenti. Secondo il regolamento di Polizia Urbana, è stata applicata una sanzione di 300 euro, mentre in alcuni casi più gravi è stato necessario ricorrere a una doppia sanzione di 600 euro.

“Per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti, sono operativi tre Centri di Raccolta fissi nelle località di via Bassianese, Via Massaro e Chiesuola, oltre alle Isole Ecologiche Itineranti, che offrono ai cittadini un’alternativa comoda e gratuita per il corretto smaltimento dei rifiuti”, ricordano in una nota dal Comune.