Nubifragio a Fondi, città come una piscina, difficoltà anche nelle scuole

FONDI – La quantità di pioggia caduta dalle primissime ore di oggi e per tutta la mattinata, ha causato allagamenti e disagi in vari punti del territorio provinciale. Ma la situazione più critica si è registrata a Fondi dove alle 11,30 erano caduto quasi 72 mmm di pioggia. Ed è polemica con l’opposizione che accusa l’Amministrazione di scarsa manutenzione.

“Che sia caduta più acqua di quanto previsto o prevedibile è un conto, non possiamo prendercela con nessuno, ci mancherebbe. Ma qui siamo di fronte ad una Città completamente allagata e per l’ennesima volta nel corso degli ultimi anni ci troviamo a dover denunciare pubblicamente come una corretta e costante manutenzione delle strade potrebbe evitare o almeno limitare i problemi che si ripetono troppo spesso, specie in determinate zone della Città”, scrivono in una nota i consiglieri di opposizione Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella.

L’elenco è lungo: Via Stazione, Piazza Domenico Purificato, Piazzale delle Regioni, Via San Sossio, Viale Vittorio Emanuele III, Via Casetta Ugo, Via Fosselle Sant’Antonio, il parcheggio sotterraneo di Piazza Municipio, alcuni istituti scolastici, parcheggi.

Il Pd chiede una manutenzione straordinaria della rete fognaria, per evitare che ogni temporale paralizzi la città, un piano di riqualificazione del sistema di drenaggio urbano, con interventi mirati sulle aree più critiche e un piano di prevenzione del rischio idrogeologico, che metta al centro la sicurezza

Il primo cittadino si difende e spiega: «Una quantità di pioggia abnorme, precipitata in pochissimo tempo e non prevista, né dalle previsioni meteorologiche generiche né dal bollettino di allerta della protezione civile che aveva classificato il livello di allerta come giallo per temporali e rischio idrogeologico. Se un fenomeno meteorologico di questa portata fosse stato previsto o prevedibile avremmo senz’altro chiuso le scuole con apposita ordinanza e allertato la popolazione come sempre abbiamo fatto. A emergenza in corso abbiamo prontamente attivato il COC, il Centro operativo comunale, e coordinato il lavoro di polizia locale, Falchi di pronto intervento e protezione civile per fornire tempestivo aiuto alla popolazione, in particolare ai bambini nelle scuole in cui si sono registrati allagamenti, e chiudere le strade a maggior rischio. Un ringraziamento va a tutti coloro che con prontezza e abnegazione hanno aiutato la città ad uscire da una mattinata molto difficile che ha arrecato disagi e grande preoccupazione a famiglie, commercianti e automobilisti. Ci teniamo a precisare che, come emerso anche dalle riunioni operative del COC, tombini e caditoie erano stati regolarmente manutenuti, ma la quantità di acqua precipitata in poco tempo è stata superiore alla portata del sistema idraulico urbano. Poiché anche nelle prossime ore sono previste precipitazioni abbondanti e temporali, si invita la popolazione a prestare la massima cautela», si legge in una nota nota congiunta firmata dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dal vice sindaco Vincenzo Carnevale.