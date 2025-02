Iniziativa di plogging nella Gaeta medievale: pulire la città durante un’escursione culturale

GAETA – Il maltempo delle scorse ore non ferma l’iniziativa culturale ed ecologica, dedicata alla cura del territorio e insieme alla memoria della comunità, aperta a bambini, famiglie e singoli cittadini dal titolo “Scalinando con Retake le vie e le scalinate nascoste di Gaeta Medievale”. L’appuntamento e alle 16 di sabato 15 febbraio con punto di ritrovo presso la Villa Comunale di Gaeta Medievale – ingresso via Faustina.

Possono partecipare – spiegano gli organizzatori – cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa di plogging – l’attività, inventata in Svezia, che consiste nella tutela dell’ambiente mentre si cammina: un modo per incontrarsi e prendersi cura dei beni comuni della città, praticando al contempo attività fisica – con una precisa finalità civica e culturale: i partecipanti, in collaborazione con l’associazione socio-culturale “Scalinando Gaeta” e guidati dai racconti storici di Sabina Mitrano, effettueranno una passeggiata lungo le vie e scalinate più nascoste di Gaeta Medievale – raccogliendo i rifiuti incontrati lungo il percorso e contribuendo così alla rigenerazione della propria città.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/4aT7FcA).

“Arriva il primo evento Retake Cultura, organizzato insieme all’associazione socio-culturale ‘Scalinando Gaeta’: un’occasione per incontrarci e prenderci cura insieme del nostro tesoro più prezioso, la città in cui viviamo, esplorandone insieme gli angoli più nascosti e affascinanti”, dichiara Marco Macera, referente di Retake Gaeta.

“La cura per la bellezza e per la storia importante che abbiamo intorno passa attraverso piccoli e semplici gesti, oltre che da quelli più grandi e importanti. Come camminare attraverso strade che rischiano di non essere più valorizzate e che invece contengono segni importanti e preziosi del nostro passato, o aiutare a tutelare l’ambiente dal degrado che rischia di sommergere pezzi unici della nostra identità. Per questo crediamo che tutti i cittadini possano essere protagonisti di questo cambiamento di civiltà, che parte da piccoli passi”, dichiara Sabina Mitrano, presidente di Scalinando Gaeta.