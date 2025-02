Sussurri di libertà: il potere della poesia oltre ogni confine

Il potere della poesia oltre ogni confine al centro di un’iniziativa in programma sabato 15 febbraio, alle ore 18:00, preso il MUG – Museo Giannini di Latina. A organizzarla è la Comunità bahá’í di Latina, che presenta due opere di straordinario valore culturale e storico, firmate da due poetesse iraniane: Il tesoro nascosto di Tahereh e Poesie dalla prigione di Mahvash Sabet.

È Faezeh Mardani, alla quale si deve – insieme a Julio Savi – la traduzione dei componimenti e la cura di tutte e due le pubblicazioni, ad accompagnare il pubblico alla scoperta della lirica di due letterate i cui versi profumano di libertà e amore. Nel titolo dell’evento, Se scioglierò al vento i miei capelli ambrati, l’essenza dell’evento stesso. Dare voce al messaggio di grande attualità che i versi delle due poetesse veicolano.

Con Il tesoro nascosto, Tahereh ha consegnato alla storia poesie che trasudano della forza risanatrice dell’amore e di una visione rivoluzionaria pagata con la sua stessa vita. Tahereh è stata, infatti, uccisa nel 1852 a Teheran, in una notte d’agosto, soffocata, gettata in un pozzo e poi coperta di pietre. Profetiche le parole da lei pronunciate un attimo prima di morire: «Potete anche uccidermi, se volete, ma non fermerete l’emancipazione della donna». La storia ne è testimone, meno recente e dei giorni nostri, perché come evidenzia Nazar Nafisi «il movimento per i diritti delle donne in Iran è iniziato nel 1852 quando Tahirih, una poetessa considerata esempio di coraggio della religione bahai, è apparsa senza velo e per questo è stata arrestata e ammazzata».

Poesie dalla prigione di Mahvash Sabet, una raccolta dei versi nati durante gli anni di prigionia in Iran, a cui l’autrice è stata condannata per l’appartenenza alla religione bahá’í, parla della tenace resilienza fiorita dietro le sbarre del carcere di massima sicurezza di Evin. Racconta della trasformazione generata dalla sofferenza e della capacità dell’anima umana di rispondere con amore all’odio, alla violenza, alla segregazione, all’umiliazione. Un aspetto lampante nelle poesie della Sabet è che in carcere, anche durante i lunghi e difficilissimi mesi di cella di isolamento, è riuscita a ritrovare, a custodire e nutrire dentro di sé la consapevolezza della propria realtà interiore. È grazie a questa sua intima dimensione che la poetessa ha potuto accogliere il dolore a cui è stata costretta. E capire la ragione per cui l’uomo riesce a sopravvivere anche alle sofferenze più estreme. La fede, gli affetti, gli ideali coltivati nella vita, la determinazione, l’essere una donna giusta: sono gli elementi che hanno permesso alla Sabet di affrontare con coraggio la paura e di continuare a vivere nella bellezza e nell’incanto della vita.

Ad accompagnare la presentazione di Faezeh Mardani, docente di Lingua e Letteratura iraniana antica e contemporanea all’Università di Bologna, saranno i versi stessi delle due poetesse, affidati alla lettura di Giuseppe Tarantino, e la musica di Marco Sambrotta.