La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna in campo contro Jesi

CISTERNA DI LATINA – Prosegue il ritmo intenso del campionato dettato dalle partite ravvicinate con le squadre chiamate a scendere in campo mediamente ogni 3 giorni. Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si avvicina la seconda partita “casalinga” consecutiva. Stavolta i nerazzurri riceveranno la General Contractor Jesi sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, dove non giocano ormai da un mese, avendo disputato le recenti sfide interne al palazzetto di Ferentino. L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio alle ore 20:30 e i nerazzurri, ormai abituati a essere itineranti, sono pronti ad affrontare la trentesima giornata con tutta la grinta e la determinazione necessarie, a prescindere dal campo di gioco.

Il match dell’andata, disputato lo scorso 13 ottobre, aveva sorriso alla General Contractor (78-61). Ex dell’incontro Daniele Merletto e Tommaso Rossi, che lo scorso anno hanno vestito la maglia di Jesi.