26 Posti per il servizio civile in provincia di Latina con il Consorzio Parsifal

LATINA – Il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I progetti di Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Costruttori di Speranza”, che si articola in aree di intervento che spaziano dall’educazione e promozione sociale e culturale all’assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l’accoglienza di persone migranti.

Sono 26 le posizioni disponibili sul territorio di Latina e provincia: all’interno del progetto “Oltre le barriere: percorsi di empowerment”, incentrato sulla realizzazione di attività socioeducative rivolte a persone con disabilità, sono disponibili 8 posti, ripartiti tra le sedi di Cisterna di Latina, Formia e Gaeta; “Cori è cura: servizi per una comunità coesa”, invece, incentrato su assistenza e attività socioeducative per minori e adulti in condizione di fragilità, offre 6 posizioni a Cori (e Giulianello di Cori); 5 sono invece i posti disponibili nell’ambito del progetto “Un villaggio per crescere: educare è un’impresa comune”, attuato nell’ambito dei servizi per l’infanzia, ripartiti tra i comuni di Gaeta, Ss. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia; per “Semi di Futuro”, progetto di assistenza e attività socioeducative per minori in condizioni di fragilità, 4 posti nel comune di Cisterna di Latina e, infine, 3 posizioni aperte a Minturno per il progetto di comunicazione sociale “Un posto per tutti: comunicare al servizio del territorio”.

Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (con ISEE inferiore a €15.000), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.

Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online con CIE o SPID, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via Social (FB e IG) o via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.