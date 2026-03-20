APPUNTAMENTI
26 Posti per il servizio civile in provincia di Latina con il Consorzio Parsifal
LATINA – Il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I progetti di Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Costruttori di Speranza”, che si articola in aree di intervento che spaziano dall’educazione e promozione sociale e culturale all’assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l’accoglienza di persone migranti.
Sono 26 le posizioni disponibili sul territorio di Latina e provincia: all’interno del progetto “Oltre le barriere: percorsi di empowerment”, incentrato sulla realizzazione di attività socioeducative rivolte a persone con disabilità, sono disponibili 8 posti, ripartiti tra le sedi di Cisterna di Latina, Formia e Gaeta; “Cori è cura: servizi per una comunità coesa”, invece, incentrato su assistenza e attività socioeducative per minori e adulti in condizione di fragilità, offre 6 posizioni a Cori (e Giulianello di Cori); 5 sono invece i posti disponibili nell’ambito del progetto “Un villaggio per crescere: educare è un’impresa comune”, attuato nell’ambito dei servizi per l’infanzia, ripartiti tra i comuni di Gaeta, Ss. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia; per “Semi di Futuro”, progetto di assistenza e attività socioeducative per minori in condizioni di fragilità, 4 posti nel comune di Cisterna di Latina e, infine, 3 posizioni aperte a Minturno per il progetto di comunicazione sociale “Un posto per tutti: comunicare al servizio del territorio”.
Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (con ISEE inferiore a €15.000), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.
Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online con CIE o SPID, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via Social (FB e IG) o via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.
APPUNTAMENTI
“Altre Storie, racconti contemporanei”, tre appuntamenti al D’Annunzio di Latina
LATINA – Tre giornate di incontri al foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina, organizzate dall’associazione Quartieri Connessi nell’ambito della rassegna “Altre Storie, racconti contemporanei”, in collaborazione con Edizioni Botteghe Invisibili e Compagnia Botteghe Invisibili. Filo conduttore degli eventi è il passaggio dalle parole alla rappresentazione.
Si comincia martedì 24 marzo, dalle ore 18.00, con “Suggestioni poetiche musicali pittoriche”. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Poesia (il 21 marzo), un incontro ad essa dedicato per dare voce all’espressione più alta della parola, capace di raccontare con immediatezza la Vita attraverso un sentire umano universale, nel quale tutti possiamo riconoscerci, e incontrare le altre forme d’arte che questa può ispirare. L’incontro vedrà la partecipazione dei poeti Robin Corradini – che introdurrà e condurrà l’evento – Paolo Diliberto e Simone Migliazza, dell’attore e regista Francesco D’Atena, del pianista Vincenzo Bianchi e degli artisti Facundo González, Simona Donnarumma (Momart) e Jennifer Villa del collettivo Semuá, illustratori e pittori che hanno accolto l’invito per una singolare performance.
La rassegna prosegue martedì 31 marzo, sempre dalle ore 18.00, con “Il mestiere di scrivere, narrazione come interpretazione della realtà. Quando il libro diventa teatro, cinema, fiction”, un evento a cura di Giulio Capirci e Francesca Suale. Ospiti d’eccezione gli scrittori Diego De Silva e Sandro Bonvissuto, che dialogheranno con Giulio Capirci. Letture di Francesco D’Atena.Diego De Silva, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano, celebre per lo stile ironico e introspettivo, ex avvocato penalista, ha esordito con La donna di scorta (1999). Dal suo Certi bambini (2001) è stato tratto l’omonimo film per la regia di Andrea e Antonio Frazzi. Dal personaggio Vincenzo Malinconico, avvocato protagonista di molti suoi romanzi editi da Einaudi, è stata tratta la famosa fiction televisiva Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Sandro Bonvissuto per Einaudi ha pubblicato Dentro (2012), La gioia fa parecchio rumore (2020) ed è tra gli autori di Scena Padre (2013). Suo il racconto Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta portato in scena con successo al Teatro India di Roma sino a novembre del 2025 da Valerio Aprea, in un monologo che è stato definito un incontro armonico tra parola scritta e parola detta.
L’ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 3 aprile, ancora dalle ore 18.00, porta il titolo “Dal racconto al fumetto”. A cura di Fabrizio Gargano, fumettista, e Francesca Suale, ideatrice del concorso letterario “Storie di città”, nel corso dell’incontro, dedicato anch’esso alla “trasformazione” della parola in altre forme d’arte, sarà presentato “Storie di città. Il fumetto” (Edizioni Botteghe Invisibili), pubblicazione che rappresenta la tappa finale di un percorso avviato nel 2023 con la prima edizione del citato concorso letterario dal quale è nato un processo che ha visto la parola accompagnarsi alle immagini, con la realizzazione di due corti del regista Nicolò De Simoni e la trasposizione in fumetti di due racconti vincitori del concorso.
All’incontro, condotto da Gianmaria Cataldo, critico cinematografico e caporedattore di Cinefilos.it, saranno presenti gli autori dei racconti, Nicolò De Simoni e Ivan Di Marco, i fumettisti Riccardo Costa ed Emanuele Polese, due giovani artisti di Latina al loro debutto editoriale, Maurizio Vizzino in band (Maurizio Vizzino: voce e chitarra acustica; Mattia Malagola: chitarra elettrica e cori; Andrea Fratoni: basso elettrico; Francesco Miletta: batteria) e il collettivo Gelatina.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione su Eventbrite. Le informazioni in proposito sono reperibili sulle pagine Facebook e Instagram di “Altre Storie”.
APPUNTAMENTI
“Risparmio tradito e frodi telematiche”: a Latina un convegno con i consigli per difendersi
LATINA – “Le responsabilità degli intermediari finanziarie degli istituti di credito: risparmio tradito e frodi telematiche”. E’ il titolo dell’incontro organizzato dall’associazione dei consumatori Codacons Latina presieduta da Antonio Formiconi in collaborazione con lo studio legale Di Resta lawyers per il 23 marzo a partire dalle ore 15 presso il Circolo cittadino.
L’evento è rivolto principalmente agli utenti/consumatori che intendono comprendere i rischi connessi agli investimenti e i rischi che può correre il titolare di un semplice conto corrente. Durante il convegno interverranno esperti di diritto bancario e finanziario, che tratterranno quindi il tema della tutela dei diritti dei correntisti e investitori, il tema del risparmio tradito, delle vittime di non corrette e non complete informazioni sul prodotto finanziario da parte dei consulenti finanziari e delle connesse responsabilità degli istituti bancari ma anche di tutela delle vittime di frodi telematiche bancarie derivanti dal phishing, dalle frodi tramite chiamate di falso operatore bancario, dalle frodi tramite disattivazione della sim telefonica. Il convegno, moderato dal presidente dell’Ordine degli avvocati Giovanni Lauretti, sarà aperto dai saluti del presidente Codacons Latina Antonio Formiconi.
Seguiranno gli interventi di:
Giovanni Grassucci, docente universitario in ambito protezione dei dati personali;
Jacopo Barcati, avvocato Of Counsel Studio Legale Di Resta Lawyers
Veronica Miccinilli, Foro di Latina e Codacons Nazionale
Valentino Vecchi, commercialista e specialista in contenzioso bancario
Fabio Di Resta, DPO e Professore universitario a contratto Cybersecurity e protezione dei dati
Paolo Dal Checco, esperto di informatica forense e Professore universitario a contratto corso di sicurezza informatica.
APPUNTAMENTI
Sabato 21 marzo al Teatro Santa Maria Goretti di Latina “Tre preti per una besciamella”
Sabato 21 marzo alle 20.30 al Teatro Santa Maria Goretti di Latina torna la rassegna de “Il Teatro in Città”, il Festival dedicato al teatro amatoriale creato da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’associazione culturale teatrale I SognAttori.
Sul palco del teatro sito in Viale XVIII Dicembre 21 riflettori accesi sulla Compagnia dei Teatranti APS con lo spettacolo “Tre preti per una besciamella” firmata da Tonio Logoluso.
Logoluso, attore, regista e scrittore è anche il fondatore e direttore artistico della Compagnia “Teatro delle Onde” di Bisceglie nonché direttore artistico del Teatro Don Luigi Sturzo della stessa città, in qualità di autore ha vinto il premio nazionale per testi teatrali “Giorgia Vignoli” con il testo “Chrissy delle siepi”, selezionato anche dal Centro Italiano Ricerche Teatrali di Milano.
In scena diretti da Vincenzo Matichecchia ci saranno: Enzo Ciani, Enzo Matichecchia, Giuseppe Sasso, Cosimo Boccassini, Lella Mastrapasqua, Noemi Mazzola, Elisabetta Tortora, Mauro Di Cugno. Tecnico: Mariangela Di Liddo.
La direzione artistica della rassegna “Il Teatro in Città” è affidata a Giovanni Iovine, con direzione esecutiva di Massimo Ciufo e comunicazione social curata da Ilenia Scaccia. Il festival proseguirà fino al 9 maggio 2026, data della serata conclusiva con la proclamazione della compagnia vincitrice.
I prossimi appuntamenti della manifestazione saranno con Gli Amici del Teatro di Pianiga che si esibiranno sabato 11 aprile con I 39 scalini, mentre la Compagnia Teatrale Costellazione presenterà sabato 18 aprile La cattedrale. La serata finale si terrà sabato 9 maggio con la proclamazione della compagnia vincitrice.
La giuria che assegnerà il premio alla migliore compagnia è composta da: Giovanni Musella, Massimiliano De Majo, Roberta Colazingari, Dina Tomezzoli e Roberta Sciarretta.
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