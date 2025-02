Latina, catarifrangenti, dissuasori e lampeggianti: al via gli interventi di messa in sicurezza della rotatoria di Via del Lido

LATINA – Sono partiti oggi gli interventi volti a migliorare la sicurezza stradale in prossimità della rotatoria intitolata a Rosella Angelico, all’incrocio tra via del Lido, oggi Viale Pennacchi, e via Nascosa dove si sono verificati tre incidenti mortali e altri gravi sinistri stradali.

“Sono stati disposti e continueranno i lavori nei prossimi giorni, l’apposizione di bande sonore/rallentatori ad effetto acustico su viale Pennacchi, trasversalmente alla direzione di marcia, sulla porzione di carreggiata con provenienza dal Lido e in direzione centro città, a distanza di 150, 100 e 50 metri dalla cuspide del ramo in ingresso alla rotatoria – spiega l’assessore alla mobilità Gianluca Di Cocco – . E’ stato installato un segnale luminoso lampeggiante sulla cuspide del ramo in ingresso alla rotatoria con provenienza dal Lido verso il centro e posizionato un indicatore di direzione monolitico in polietilene giallo, con freccia indicante “destra” in pellicola ad alta rifrangenza, in corrispondenza della cuspide in ingresso alla rotatoria. Apposti anche segnaletica verticale a 50 metri prima della stessa cuspide, con l’indicazione “rotatoria” con la scritta “rallentare”.

Tra le novità anche un pannello integrativo che invita a “rallentare” a 150 metri dalla cuspide, dove è già presente la segnaletica verticale di “rotatoria”, e anche l’apposizione di un segnale luminoso lampeggiante.