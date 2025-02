Scontro tra due auto, strada bloccata in via Carrara

Un incidente stradale si è verificato poco fa in via Carrara, all’altezza del semaforo della zona industriale di Latina Scalo, la strada che porta all’ incrocio di Tor Tre Ponti. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate e sul posto, oltre alla polizia per i rilievi, è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere gli automobilisti. La strada al momento risulta bloccata e il traffico sulle vie limitrofe sta aumentando.