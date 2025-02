Aprilia, i carabinieri gli notificano un provvedimento del giudice, lui si taglia con un coltello

APRILIA – Ha visto i carabinieri arrivare nella sua abitazione per notificargli un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria e ha dato in escandescenza. Li ha prima aggrediti, poi ha afferrato un coltello con il quale ha cominciato a infliggersi fendenti, procurandosi ferite. Sono stati i carabinieri a bloccare e disarmare un 37 enne del posto, riportando anche loro lesioni nel corso della colluttazione. L’indagato è stato quindi portato presso all’ospedale di Latina per le cure del caso e poi denunciato dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia per resistenza a pubblico ufficiale.

Solo domenica scorsa, a Sermoneta, un uomo che ha visto arrivare i carabinieri che dovevano notificargli un ordine di carcerazione si è barricato sul tetto di casa minacciando di farsi saltare in aria con una bombola del gas. Ci sono volute sei ore per farlo desistere.