Cisterna, partiti gli eventi, oggi i carri allegorici

CISTERNA DI LATINA – Sono iniziati sabato 15 Febbraio gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale per l’edizione 2025 del “Carnevale Cisternese”. Oggi pomeriggio appuntamento dalle 14.30 con la sfilata dei Carri Allegorici. Le modifiche alla sosta e alla circolazione in occasione degli eventi:

domenica 16 febbraio dalle ore 13 alle ore 20 e comunque fino al termine della manifestazione in Corso della Repubblica (dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con P.zza Battisti) – Largo Pellico – Largo Risorgimento (lasciando libero il transito da Via Mazzini in Via R. Pilo ed in Viale G. Europa) Divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della circolazione veicolare;

dalle ore 13 alle ore 18 di domenica 16 Febbraio in via Roma dall’intersezione con Via Benedetto Croce/Via Vivaldi fino all’intersezione con Corso della Repubblica Divieto di sosta con rimozione forzata;

dalle ore 13:30 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 alle ore 19:30 di domenica 16 Febbraio in Corso della Repubblica (dall’intersezione con via Martiri delle Ardeatine fino all’intersezione con piazza Battisti) Momentanea sospensione della circolazione veicolare;

dalle ore 15 alle ore 17 di domenica 16 Febbraio in Corso della Repubblica (dall’intersezione con Via Croce/Via Palatucci fino all’intersezione Via Roma) Via Benedetto Croce – Via Vivaldi e Via Roma dall’intersezione con Via Benedetto Croce/Via Vivaldi fino all’intersezione con Corso della Repubblica Momentanea sospensione della circolazione veicolare per permettere la svolta e la manovra dei carri allegorici all’intersezione rotatoria e poi il rientro su Corso della Repubblica.