Latina, arrivano i fondi per il rifacimento di strada Migliara 42 ½

LATINA – 197.000 euro per strada Migliara 42 ½. Con una delibera di giunta su indirizzo del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale viene, infatti, preso atto del contributo concesso dalla Regione Lazio, chiesto lo scorso anno dall’amministrazione comunale, per interventi di manutenzione straordinaria della strada.

“Un altro passo importante dell’amministrazione comunale è l’intervento sulla strada Migliara 42 ½, un’arteria cruciale per il collegamento tra la zona agricola e Borgo Faiti- afferma il sindaco Matilde Celentano -. Siamo particolarmente attenti alle necessità dei borghi, che rappresentano una parte fondamentale della nostra comunità. La sicurezza e la vivibilità dei nostri cittadini, specialmente in aree rurali, sono una priorità assoluta. Questo intervento, reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio, conferma l’impegno costante dell’amministrazione nel garantire che anche le zone periferiche, come i borghi, ricevano l’attenzione che meritano per migliorare le infrastrutture e la qualità della vita”.

“L’amministrazione comunale – afferma il vicesindaco Massimiliano Carnevale – ha rilevato un deterioramento della strada con un preoccupante fenomeno di indebolimento della sede stradale dove è necessario intervenire ricostruendo il conglomerato bituminoso. A causa dell’intensificarsi degli eventi atmosferici degli ultimi anni le condizioni della strada sono peggiorate causando un pericolo per la sicurezza stradale. La posizione della strada è di notevole importanza in quanto unica via di collegamento tra la zona agricola e il nucleo di Borgo Faiti ed è molto trafficata in quanto permette di raggiungere il centro del borgo dove sono presenti tutti i servizi pubblici quali scuole, uffici postali, luoghi di culto e farmacie”.