SEZZE – Ha aggredito un connazionale per banali motivi per questo è stato denunciato dai Carabinieri di Sezze un cittadino di origine rumena di 49 anni del posto, per il reato di tentate lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L’aggressione nei confronti un connazionale di 47anni è avvenuta il 26 marzo. L’uomo è stato trovato con un coltello posto sotto sequestro.