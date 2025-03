Droga nella cantina condominiale: controllato e arrestato un 46enne di Latina

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un uomo di 46 anni residente a Latina trovato in possesso di droga, sospettato di svolgere attività di spaccio. Gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati in un’attività di controllo hanno infatti notato l’uomo che stazionava insieme ad altre due persone nei pressi di una cantina condominiale dove già in passato era stata trovata della droga. Insospettiti dalla presenza dei tre uomini, gli investigatori si sono avvicinati per procedere ad approfondito controllo ma la loro presenza ha fatto allontanare repentinamente delle persone viste poco prima. Il proprietario della cantina, riconosciuti i poliziotti, ha tentato di nascondersi, ma è stato bloccato da uno degli agenti che si era appostato in modo da ostruire la via di fuga. La perquisizione all’interno della cantina ha portato al ritrovamento di 13,8 grammi di polvere bianca, presumibilmente cocaina, mentre in casa sono stati trovati 11,259 grammi della stessa, denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della droga, in particolare due bilancini di precisione, rotoli di cellophane, bicarbonato di sodio, sostanza di solito utilizzata per il taglio della droga ed inoltre altri due pezzi di hashish, del peso complessivo di circa 8 grammi.

Su alcuni fogli sono stati anche trovati appunti con nomi e cifre si probabili clienti, il tutto ad ipotizzare una vera e propria attività di vendita al dettaglio della droga. L’uomo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nella giornata di sabato 29 marzo.