“Quote rosa e disparità salariali tra uomo e donna”: dibattito trasversale a Sezze

SEZZE – “Le quote rosa e le disparità salariali tra uomo e donna” questo il tema del convegno che si terrà il 6 marzo, alle ore 18:00, presso San Michele Arcangelo a Sezze. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Valeria Campagna, consigliera comunale di Latina, Barbara Cerilli, consigliera comunale di Terracina e provinciale di Latina, e Pina Cochi, consigliera comunale di Latina. A moderare e intervenire sarà il Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che porterà il punto di vista istituzionale sulla questione.

“Tutte le statistiche – ha spiegato il primo cittadino di Sezze – confermano una realtà inconfutabile: uomini e donne non godono ancora delle stesse opportunità lavorative, salariali e di crescita professionale. È un problema che ci riguarda tutti, perché una società equa e giusta non può prescindere dal riconoscere pari dignità e pari diritti a tutti i suoi cittadini, indipendentemente dal genere. Purtroppo, la politica spesso si concentra sul problema, ne discute all’infinito, ma perde di vista l’unico obiettivo che dovrebbe avere: trovare soluzioni concrete. Le misure adottate finora stanno davvero portando risultati? Oppure ci siamo abituati a interventi di facciata, che non incidono realmente sulle vite delle persone? Le quote rosa, ad esempio, sono una soluzione efficace o un palliativo? Da una parte, possono essere strumenti utili per accelerare il cambiamento, dall’altra, c’è chi sostiene che rischino di diventare una misura artificiale, che non affronta alla radice il problema culturale e strutturale della disparità di genere. E poi – ha proseguito Lidano Lucidi – c’è il nodo cruciale delle disparità salariali. Ancora oggi, a parità di ruolo e di competenze, troppe donne guadagnano meno dei loro colleghi uomini. È un’ingiustizia inaccettabile, che non possiamo più permetterci di ignorare. Ma quali sono le vere cause di questa differenza? Si tratta solo di discriminazione, oppure ci sono fattori più complessi da analizzare e su cui intervenire? Sono domande fondamentali, a cui dobbiamo rispondere con lucidità e onestà, senza retorica, ma con la volontà di proporre soluzioni concrete. Per questo, il 6 marzo abbiamo organizzato questo dibattito con esperte e amministratrici locali, che ogni giorno si confrontano con queste tematiche. Sarà un’occasione importante – ha concluso il sindaco di Sezze – per capire meglio il problema e per discutere insieme di come costruire una società più giusta e inclusiva”. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione di confronto per approfondire le politiche di parità di genere e trovare insieme strategie efficaci per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e nella società.