Prima gara regionale per i canottieri della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle

SABAUDIA – I canottieri della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle sono tornati in acqua per la prima gara Regionale del 2025, disputata a Sabaudia, lo scorso fine settimana. La prima competizione dell’anno sulle distanze 2000, 1500 e 1000 metri, per le categorie Senior, Under 23, Under 19, Under 17, Cadetti e Allievi, ha visto protagonista la flotta gialloverde con gare entusiasmanti che hanno portato alla conquista di 23 medaglie, 12 d’oro, 4 d’argento e 7 di bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio, per l’occasione allestito all’interno degli Impianti Sportivi del III Nucleo Atleti, sono stati Roberta Romani, Leonardo Iacovacci, Miriam Pagano, Flavia Albione, Gianluca Forzati, Samuel D’Andrea, Mariarita Di Giovanni, Rocco Edoardo De Caprio, Giambattista Millefiorini, Aurora Lisi, Ludovica Paniccia, Matteo Salvatori, Michael Panziera, Riccardo Miccinilli, Cristian Rigoni, Cristian Roccarina, Christian Candido, Nicolò Sartori, Thomas Capponi e Riccardo Albione.

Tra i Senior in gara, doppietta d’oro sia per Leonardo Tedoldi, in singolo e in doppio, che per Marco Prati, anche lui in singolo U23 e in doppio con Leonardo, e primo posto per Emanuele Capponi al timone dell’otto Senior. Di seguito tutti i protagonisti di una domenica indimenticabile fatta di sport e condivisione che, con la loro passione e determinazione, hanno contribuito ai risultati ottenuti dalle Fiamme Gialle: Mario Danese, Ivan Rigoni, Gabriele La Mura, Mattia Ferracci, Filippo Volpicelli, Alex Antonio Di Raimo, Alexander Stoppani, Alessandro Bellini, Roberto Cialei, Lorenzo Badanai, Matteo Lisi, Alessandro Ligori, Brayan Alexis Acosta Isidro, Samuele Cimaroli, Mattia Brasolin, Alessia Roccarina, Diego Maresca, Lorenzo Lauretti, Alessandro Antonetti, Fabio Cortese, Simone Masi, Nicolò Santucci, Michele Cialei e Nakim Mastrogirolamo.