Firmato il protocollo d’intesa tra Lilt Latina e l’Hospice Le Rose dell’Icot

È stato firmato dalla presidente della LILT Latina Dott.ssa Nicoletta D’Erme e dall’amministratore delegato del Gruppo GIOMI Spa Dott. Massimo Miraglia, il protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione della LILT pontina con l’Hospice “Le Rose” dell’I.C.O.T., la struttura dedicata alle cure palliative e terapia del dolore per i pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici.

Il progetto, fortemente voluto e accolto dal presidente del Gruppo GIOMI Spa, Dott. Emmanuel Miraglia, prevede che i volontari della LILT Latina svolgano attività di supporto per i pazienti dell’hospice, al fine di migliorare la loro qualità di vita. Per svolgere questa attività di supporto, i volontari dell’associazione pontina sono stati appositamente formati, non solo tramite il corso della LILT per i nuovi soci volontari che si è concluso a fine marzo, ma anche attraverso l’acquisizione di competenze specifiche in materia di cure palliative e terapia del dolore grazie al progetto nazionale “Formare per Informare”, che li vede a loro volta responsabili della preparazione di futuri volontari nell’assistenza dei pazienti fragili.

Il protocollo sottoscritto nella giornata di ieri rappresenta un nuovo importante capitolo per la storia dell’associazione pontina in termini di qualità e capillarità delle attività svolte sul territorio.