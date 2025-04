Lievito festeggia dieci anni con il concerto di Nicola Piovani e i finalisti del Premio Strega: oltre 40 eventi

LATINA – Lievito festeggia quest’anno i primi dieci anni e lo fa con un programma ricco di appuntamenti tra musica, teatro, cinema, letteratura, arte e divulgazione scientifica. Dal 25 aprile al 2 maggio, a Palazzo M, oltre 40 gli eventi pensati per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, dai più piccoli agli appassionati di scienza, passando per i lettori, gli amanti del cinema, del teatro e della musica d’autore. L’appuntamento clue (unico a pagamento) è il concerto del premio Oscar Nicola Piovani che il 30 aprile salirà sul palco del teatro D’Annunzio con il concerto “Note a margine” tornando a Latina a distanza di dieci anni dalla prima volta, proprio con Lievito. La settimana si chiuderà con la tappa del Premio Strega: a Palazzo M, il 2 maggio, verranno presentati in anteprima nazionale i 12 finalisti della 79esima edizione del prestigioso premio letterario.

Tornano anche le sezioni più amate dal pubblico: Lievito Acustica, dedicata ai concerti, e Lievito Kids, lo spazio per bambini curato dalla libreria “A testa in giù” e dall’associazione “Tre mamme per amiche”. E poi, proiezioni cinematografiche, incontri con autori e giornalisti, degustazioni con banchi d’assaggio allestiti da cantine e locali del territorio e gli eventi divulgativi per le scuole di Lievito Scienza, con due incontri sulla relazione tra Intelligenza Artificiale e innovazione, tenuti dal curatore Gianni Morelli presso l’IT Galilei-Sani e il liceo Majorana. Lievito Scienza parlerà però anche a Palazzo M di Longevità, farmaceutica e di come siamo visti dallo Spazio.

«Siamo arrivati alla decima edizione di Lievito, una tradizione attesa dalla città che prosegue» ha dichiarato la presidente dell’associazione Melia Mangano. «Il nostro spirito resta quello di offrire un programma ampio e accessibile, capace di parlare a tutte le fasce d’età. Degli oltre 40 eventi in programma, solo uno sarà a pagamento: un risultato reso possibile grazie al sostegno di sponsor privati che hanno creduto nella qualità del progetto».

«Lievito torna come una festa della cultura che mette insieme le eccellenze del territorio e grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale – racconta il direttore artistico Renato Chiocca – Oltre al concerto di Piovani, ci saranno la prima del film “Acqua Benedetta” del regista pontino Antonio Petrianni, il concerto della Big Band in collaborazione con il Conservatorio, omaggi ai 20 anni della casa editrice Tunuè, a Pino Daniele e a Michelangelo Antonioni, incontri con giornalisti come Dario Ricci, Angela Iantosca, Marco Omizzolo, Emanuela Gasbarroni. E poi ancora la sezione Kids, sempre molto partecipata, e la grande sorpresa di quest’anno: il primo incontro italiano con i dodici autori finalisti del Premio Strega, una collaborazione con la Fondazione Bellonci che conferma ancora una volta Lievito come un’occasione imperdibile per vivere insieme la cultura a Latina».

Aprirà il 25 aprile il concerto itinerante da Palazzo M a Piazza del Popolo con la eco band Drum Drum & Sing e il vernissage di due mostre d’arte contemporanea: l’antologica di pittura Riccardo in movimento dedicata a Riccardo Riccardo promossa dal MadXI e una personale di Alessandra Chicarella.

«Il programma scientifico – ha spiegato il curatore Gianni Morelli – si articolerà in numerosi interventi su temi di grande attualità: dal rapporto tra medicina e longevità, all’uso dell’A.I. nello sviluppo dei farmaci, fino all’osservazione dallo spazio e i cambiamenti climatici, grazie alla partecipazione di esperti e ricercatori come Ennio Tasciotti, Fiorella Guadagni, Cinzia Ingallina e Francesca Cipollini dell’Agenzia Spaziale Europea.

Lievito Kids, dopo i sold out dello scorso anno, ha aumentato la sua proposta e gli appuntamenti saranno a prenotazione obbligatoria anche attraverso il qr code presente sul programma. “Sette eventi – spiega Ilaria Sabatini, curatrice con Floriana Coletta – Letture animate, laboratori, letture, libri, un circo e la presentazione della Carta d’Assisi dei bambini. Abbiamo coperto dai tre ai 99 anni, le nostre attività sono aperte a tutti”.

Il presidio di Articolo 21 quest’anno propone libri e incontri sul tema del caporalato: “Siamo felici di presentare la Carta di Assisi dei Bambini, uno strumento di fratellanza e educazione digitale che Papa Francesco ha firmato e quindi è diventata la Carta di Francesco”, spiega la portavoce di Articolo 21, Patrizia Migliozzi.

“Una rassegna che si conferma sempre più come un momento identitario per la città, capace di crescere nel tempo e coinvolgere realtà culturali, educative e produttive del territorio. Lievito spegne 10 candeline, ma guarda già avanti”, dicono gli organizzatori.

I biglietti per il concerto di Piovani sono disponibili su https://ticketitalia.com/nicola-piovani-note-a-margine