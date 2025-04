Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato dalla Polizia di Latina

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un uomo, classe 1985 e già noto alle forze dell’ordine, per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, disposto nei suoi confronti a seguito di episodi di maltrattamenti e atti persecutori. L’intervento è scattato nella mattinata di ieri, dopo una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura: un uomo aveva riferito della presenza di un soggetto sospetto nei pressi di un supermercato, intento a danneggiare alcune auto in sosta. Grazie alla descrizione dettagliata fornita, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a individuare rapidamente il presunto autore, riconoscibile anche per alcuni segni particolari. L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Dalle verifiche è emerso che stava violando il divieto di avvicinamento, trovandosi proprio nei pressi dell’abitazione della madre, a pochi passi dal luogo della segnalazione. All’interno dello zaino che portava con sé, gli agenti hanno inoltre rinvenuto un paio di forbici, che in passato avrebbe utilizzato per minacciare la donna. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per la violazione della misura cautelare e denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.