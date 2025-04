Maltempo nel Lazio: nuova allerta meteo per piogge e temporali, migliora nel fine settimana

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per le prossime 24 ore. Oltre al forte vento che sta causando disagi in diverse aree del territorio, per la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, l’allerta riguarda anche le precipitazioni. Secondo quanto riportato nel bollettino della Protezione civile regionale, sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nelle zone appenniniche, con quantitativi di pioggia generalmente moderati. Permane inoltre la possibilità di venti forti o di burrasca provenienti dai quadranti meridionali, soprattutto lungo i settori costieri, dove non si escludono mareggiate sulle coste esposte. La situazione tenderà a migliorare a partire da sabato.