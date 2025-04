Operaio caduto dal tetto a Borgo Santa Maria: non ce l’ha fatta. I sindacati chiedono chiarezza

Non ce l’ha fatta l’operaio di origini indiane rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 9 aprile nell’azienda vinicola di Borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. L’uomo era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Camillo di Roma, dove è deceduto nelle ultime ore.

A darne notizia, in una nota congiunta, la Cgil di Roma e Lazio, la Fillea, la Flai e la Cgil di Frosinone-Latina, che hanno espresso profondo cordoglio per la tragedia, annunciando anche il proprio supporto alla famiglia della vittima, a partire dagli aspetti burocratici legati al decesso.

“Una tragedia che ci indigna profondamente – sottolineano i sindacati – per la quale chiediamo sia fatta piena luce sulle responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe precipitato all’interno del capannone a causa del cedimento del tetto sotto il suo peso. Ci domandiamo se fossero presenti e correttamente utilizzati i dispositivi anticaduta, fondamentali per la sicurezza di chi opera in quota”.

I sindacati pongono inoltre l’attenzione su un possibile intervento di bonifica dell’amianto, segnalato dagli organi di stampa locali: “Se tale circostanza fosse confermata, riteniamo necessario capire se siano state adottate tutte le misure necessarie per eseguire l’operazione in sicurezza”.

Una vicenda drammatica che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di un impegno concreto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, per prevenire tragedie come questa.