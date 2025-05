Aprilia, nuova intimidazione: colpi d’arma da fuoco contro una palazzina e un negozio

APRILIA – Dieci fori di proiettile sulla facciata di una palazzina e sulla serranda di un’attività commerciale in via Carroceto: è questo il bilancio di un nuovo episodio di violenza su cui stanno indagando i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa sono intervenute sul posto dopo aver appreso dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco avvenuta nel corso della notte. Durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto due ogive parzialmente deformate e frammenti riconducibili ai proiettili esplosi, successivamente posti sotto sequestro. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori non escludono alcuna pista.