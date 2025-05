Minturno punta sulla riqualificazione dello stadio “Caracciolo Carafa”

Uno stadio moderno, sostenibile e inclusivo: è questa la visione dell’Amministrazione comunale di Minturno, che ha presentato un ambizioso progetto per il recupero e l’adeguamento dello stadio comunale “Caracciolo Carafa”, con un investimento previsto di 983 mila euro. L’iniziativa è stata illustrata dal Vicesindaco Elisa Venturo e rappresenta un passo significativo nella strategia di valorizzazione del patrimonio sportivo e sociale del territorio.

Il progetto è stato candidato al bando “Sport e Periferie 2025”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. Se ammesso a finanziamento, l’intervento sarà sostenuto per 780.158 euro dal fondo statale, con una quota di cofinanziamento comunale pari a 202.841 euro.

«Vogliamo che lo stadio diventi un luogo di aggregazione e socializzazione – ha dichiarato Venturo – capace di coniugare sport, cultura e inclusione». Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati all’efficientamento energetico e all’accessibilità, in linea con le normative CONI, per rendere l’impianto pienamente fruibile anche da persone con disabilità o ridotta mobilità.

Tra le principali novità: l’installazione di un impianto fotovoltaico da 11,5 kWp e di un impianto termico per la produzione di acqua calda sanitaria, entrambi a servizio degli spogliatoi, il rifacimento del manto in erba sintetica, l’inserimento di nuovi corpi illuminanti a led, la sostituzione degli infissi e l’introduzione di un generatore di calore alimentato da fonti rinnovabili. È prevista inoltre la realizzazione di una vasca di accumulo per il recupero delle acque piovane e per l’irrigazione del campo.

«Si tratta di un progetto che guarda al futuro – ha aggiunto Venturo – per una struttura sportiva riqualificata, efficiente, rispettosa dell’ambiente e inclusiva. Un segnale concreto per sostenere la pratica sportiva, incentivare la partecipazione giovanile e valorizzare il tessuto urbano di Minturno».

L’esito della graduatoria nazionale è atteso nei prossimi mesi. Nel frattempo, l’Amministrazione ribadisce la volontà di fare dello sport un motore di crescita sociale, aggregazione e benessere per l’intera comunità.