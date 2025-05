San Felice Circeo, spedizione punitiva contro un 32enne tunisino, arrestati due connazionali 25enni

LATINA – Indagini lampo dei carabinieri su una violenta aggressione avvenuta nella notte di ieri in un’appartamento di San Felice Circeo nei confronti di un uomo di 32 anni di origine tunisina. In manette sono finiti due connazionali di 25 anni accusati di lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto abusivo di armi, in concorso. Avrebbero fatto parte di un gruppo composto anche da altre persone che si sono dileguate.

Dagli accertamenti preliminarmente eseguiti dai carabinieri, è emerso che la vittima era stata percossa, per cause ancora in fase di accertamento, da un gruppo di persone, con l’uso di una bottiglia di vetro rotta. La vittima, a seguito delle lesioni patite, è stata trasportata da personale del 118 presso l’ospedale di Terracina.

Proseguono le indagini dei Carabinieri di San Felice Circeo, anche attraverso l’analisi delle telecamere installate nella zona di interesse, finalizzate alla identificazione degli ulteriori autori e al ritrovamento di eventuali armi utilizzate per l’aggressione.