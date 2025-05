Lastre di eternit e guaina bruciata, trovate due discariche a Sezze

SEZZE – Lastre di eternit e rifiuti anche speciali sono stati trovati dai volontari dell’ associazione nazionale Guardie Eco Ambientali odv ets in due diversi punti del territorio di Sezze. In Via Napoli è stata scoperta una discarica a cielo aperto dove sono ammassati rifiuti organici, plastiche, materiale edile, sanitari, e una ingente quantità di guaina bituminosa in parte bruciata. Lungo la strada statale 156 è stato invece trovato eternit, pericoloso perché contenente amianto, che richiede .

I volontari hanno effettuato rilievi fotografici segnalando i due siti alla polizia Locale, oltre che al sindaco del Comune. All’ente la Odv ha anche offerto la propria “collaborazione per effettuare servizi di vigilanza ambientale volontaria e gratuita con la finalità’ di scoraggiare l’abbandono indiscriminato di rifiuti che configura una violazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e può comportare sanzioni amministrative e penali”, ricordano le Guardie Eco Ambientali, realtà che opera a livello nazionale.