Rider bengalese insultato a Latina, la sindaca Celentano: “Latina città di accoglienza. Nessuno deve sentirsi discriminato”

LATINA – “Ringrazia che non ti ho investito”. E’ la frase che si è sentito dire da un italiano, un rider di origine bengalese che lavora a Latina. Aveva appena effettuato una consegna quando si è visto il collega venirgli incontro e prenderlo di petto. Una storia, quella raccontata da Samir, di intolleranza e razzismo sulla quale ha deciso di intervenire la sindaca Matilde Celentano con una nota ufficiale per esprimere massima solidarietà al lavoratore e ribadire i valori di rispetto e inclusione che devono caratterizzare la comunità.

«Latina – dichiara il Sindaco – è da sempre una città che si fonda sull’accoglienza e sul lavoro. Migliaia di donne e uomini, di ogni origine, contribuiscono ogni giorno alla crescita del nostro territorio. Quando qualcuno viene umiliato o discriminato per la propria provenienza, è un’offesa a tutta la nostra comunità. Episodi come quello riportato oggi sono inaccettabili e non possono essere minimizzati. A Samir, e a tutte le persone che vivono esperienze simili, va la nostra piena solidarietà. Ma non basta: serve l’impegno quotidiano di tutti – istituzioni, cittadini, associazioni – per costruire un ambiente realmente accogliente e inclusivo. Nessuno dovrebbe mai sentirsi svantaggiato, in pericolo o emarginato nella nostra città a causa della propria origine. Il diritto di sentirsi protetti e rispettati è un principio fondamentale che Latina deve garantire a tutti, senza distinzioni. Invito tutta la cittadinanza a non voltarsi mai dall’altra parte di fronte a episodi di razzismo o discriminazione, riaffermando il principio che Latina è e deve rimanere una città per tutti, dove nessuno debba sentirsi escluso”.