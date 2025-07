Fondi, si accendono i riflettori sul Festival di Mezza Estate

Il Chiostro di San Domenico di Fondi è pronto ad accogliere la terza edizione del “Festival di Mezza Estate 2025”, organizzato dalla casa di produzione On Broadway con la direzione artistica dell’artista pontino Giovanni Pannozzo. Dal 23 al 27 luglio 2025, alle ore 21:30 con ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti), il chiostro si trasforma in un palcoscenico naturale regalando serate all’insegna di puro spettacolo, divertimento ed emozioni.

Il festival offre un programma di eventi che spaziano dal teatro al cinema, dalle arti figurative agli incontri culturali. Tra gli appuntamenti: – mercoledì 23 luglio: “Natale quando arriva arriva” commedia messa in scena dai ragazzi e adulti della scuola di recitazione On Broadway Academy; – giovedì 24/venerdì 25 luglio: doppio appuntamento con lo spettacolo “Quella favola d’amore” messo in scena dai bambini della On Broadway Academy, liberamente ispirato al film “Giorni d’Amore” di Giuseppe De Santis. Omaggio al regista fondano e a Marcello Mastroianni in occasione del centenario dalla nascita; – sabato 26 luglio: serata cinema sotto le stelle con la proiezione del film “Sole a catinelle” di Checco Zalone; – domenica 27 luglio: serata evento dedicata ad Alfredino Rampi. Ospiti i fondatori onorari del Centro Alfredo Rampi Rita di Iorio e Daniele Biondo che, insieme a Giovanni Pannozzo, ripercorreranno la drammatica vicenda che ha segnato l’Italia alternando i racconti con la proiezione di alcune scene della miniserie tv “Alfredino: una storia italiana” in collaborazione con Sky Italia.

In occasione del Festival verranno aperte le porte della caratteristica chiesa di San Tommaso d’Aquino, che si trova all’interno del Chiostro, con l’opportunità di visitarla dalle ore 19:00 alle 21:00.