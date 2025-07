Tutto pronto per il Palio di Sant’Oliva, atto finale del Carosello Storico dei Rioni di Cori, che si disputerà in notturna sabato 26 Luglio. Dopo le Feste di Porta, vissute in queste settimane tra le tre contrade (Romana, Signina, Ninfina), ora si riaccende lo spirito agonistico e per i cavalieri è giunto il momento di risalire in sella ai destrieri per l’ultima battaglia di quest’anno. Sugli spalti le tre tifoserie assisteranno alla competizione, dopo l’esibizione degli Sbandieratori di Cori e della tradizionale “Accensione della Luma” per mano del Podestà. La vigilia del Palio sarà caratterizzata dalle cene propiziatorie di venerdì 25 luglio nelle tre taverne rionali, dove sarà possibile degustare menù a base di prodotti tipici. Il programma di sabato prevede alle ore 19:00 la partenza del corteo storico da Cori monte e alle ore 20:30 l’inizio dell’attesissimo Palio allo stadio comunale ‘Romolo Palombelli’.