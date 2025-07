A Fondi si corre in mezzo alla natura con la quinta edizione di “Corri Marione”

Ultimi preparativi in casa Olimpia Lazio per la quinta edizione del “Corri Marione”, la più divertente tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”. Si tratta di una corsa goliardica non competitiva, estesa anche alle specialità del Nordic Walking, del Fitwalking o della semplice passeggiata attraverso i sentieri del Parco che costeggiano il Lago di fondi. I partecipanti, sospinti dal motto “Corri, bevi o cammina!”, si immergeranno in un percorso di 7,5 km immerso nella vegetazione tipica delle zone umide, tra scorci di paesaggio incontaminato in una cornice unica nel suo genere. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Fondi e dal Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, è fissato per sabato 26 luglio, con ritrovo alle 16 e start alle 18 presso la “Foresteria Tenuta Sugarelle”, Via Sugarelle n.2161, in località Salto di Fondi.

Confermatissima la formula della presunta competizione, a dir poco originale: ogni atleta si imbatterà in tre ristori e in ognuno di questi sarà tenuto a bere un boccale di birra! Per l’esattezza due boccali da 0,2 l. nelle prime tappe e uno da 0,3 nell’ultima. Chi si asterrà del tutto sarà escluso dalla classifica finale, mentre la singola bevuta saltata costerà 5 minuti di penalizzazione. L’organizzazione chiuderà comunque un occhio per gli astemi, concedendo loro il consumo di semplice acqua. Ai nastri di partenza saranno ammessi gli under 18, animali rigorosamente al guinzaglio e anche i minorenni accompagnati dai genitori (naturalmente esentati dall’assunzione di alcolici).

Pur non essendo una competitiva, la gara riserverà comunque dei premi interessanti ai primi tre e alle prime tre della classifica e ai primi tre gruppi più numerosi, oltre a vari riconoscimenti a sorpresa. Saranno presenti alla cerimonia l’europarlamentare Salvatore De Meo, il presidente dell’Ente Parco Giuseppe Incocciati e il direttore Ermenio Corina. Il pezzo forte dell’evento sarà comunque rappresentato dal consueto terzo tempo: terminate le premiazioni, infatti, ci saranno pietanze a prezzi modici, con i consueti fiumi di birra, intrattenimento musicale e una lotteria con in palio svariati prodotti offerti dagli sponsor e dall’Olimpia Lazio. Il numero massimo di partecipanti è pari a 300, ci si potrà iscrivere anche il giorno della gara fino a 30 minuti dalla partenza. Sempre nella giornata di sabato, infine, si potrà acquistare la T-shirt della “Corri Marione”.