Integrazione scolastica, il bando del Comune di Latina sarà pubblicato entro il 1° agosto

LATINA – Il nuovo bando per l’affidamento del Servizio di inclusione scolastica sarà pubblicato entro il 1° agosto, con 35 giorni di apertura e aggiudicazione prevista per la fine di settembre. E’ quanto emerge dall’incontro di oggi con l’Assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Tesone. A fornire gli aggiornamenti sono i segretari di Cgil Fp, Vittorio Simeone e Vincenzo Quaranta. Tempi che – sottolineano i due sindacalisti – comporteranno “un ritardo nell’avvio del servizio rispetto all’inizio dell’anno scolastico”.

La durata dell’appalto sarà di 12 mesi, e non più 10, per garantire la continuità anche nei mesi estivi; il monte ore settimanale previsto per ciascun educatore sarà come oggi di 24 ore.

“I sindacati – spiegano – hanno evidenziato l’urgenza di eliminare il ricorso alla cosiddetta “flessibilità negativa”, che penalizza gli educatori nei giorni di assenza del minore, lasciandoli senza incarico e minando la qualità dell’intervento educativo”.

«Abbiamo ottenuto un primo passo importante grazie alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori che non si sono arresi. Ma ora è fondamentale passare dalle parole ai fatti, garantendo la partenza puntuale del servizio e il pieno riconoscimento del suo valore sociale», dichiarano Simeone (FP CGIL) e Quaranta (USB) ricordando che “l’inclusione scolastica non è una concessione, ma un diritto garantito dalla Costituzione e da normative nazionali e internazionali” e che deve essere “trattata come una priorità assoluta dalle istituzioni pubbliche, non solo a parole ma con atti concreti”.