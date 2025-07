Ventotene Film Festival, l’anteprima: protagonisti Sorrentino e Rohrwacher

Si è tenuta sabato scorso l’anteprima del Ventotene Film Festival, ospiti d’eccezione Paolo Sorrentino e Alba Rohrwacher. La kermesse cinematografica che si terrà in autunno ha voluto celebrare l’edizione numero 30 del festival con una serata al Belvedere Granili dell’isola. Rohrwacher ha ricevuto il Premio “Vento d’Europa” per aver saputo dare voce a personaggi complessi e profondamente umani, con scelte artistiche spesso audaci; mentre il regista Premio Oscar ha ritirato il Premio all’Eccellenza Internazionale per celebrare la sua visione autoriale, capace di coniugare radici italiane e respiro internazionale. Durante la manifestazione si è tenuto anche il panel “Piano europeo: l’eccezione culturale, le sinergie creative e le identità nazionali. La via italiana all’audiovisivo dell’Ue” con tra gli altri la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, Caterina Guzzanti e i registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia.