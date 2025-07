Provincia sostenibile, Stefanelli: “Con gli interventi nelle scuole risparmiati 28mila mc di gas e 70mila kwh”

LATINA – Oltre 900.000 euro investiti per migliorare l’edilizia scolastica che hanno prodotto già fra le altre cose un risparmio energetico pari a oltre 28.000 mc di gas e quasi 70.000 kWh; oltre 60 interventi di messa in sicurezza della rete viaria provinciale e un investimento pari a 2,5 milioni di euro, cui si aggiungono fondi per la segnaletica, l’illuminazione e il supporto diretto ai Comuni. Sono alcuni dei numeri del report semestrale della Provincia di Latina illustrato dal presidente dell’Ente Gerardo Stefanelli che ha parlato di “alleanze solide con le scuole, le ASL, i Comuni, i musei e il mondo culturale per rendere la Provincia un motore di innovazione e tutela collettiva”.

Durante la conferenza anche un cenno alla nuova contesa con Acqualatina che ha chiesto ai sindaci un aumento di capitale per far fronte ai conti. Stefanelli parla di anomalia e spiega: “Riuniremo i sindaci per valutare il comportamento da tenere in quella assemblea”.

Grande rilievo anche ai progetti dedicati ai giovani e alla formazione: dalle Giornate della Memoria a Piana delle Orme alla Festa dell’Europa a Ventotene, fino alla rassegna educativa “Che ci faccio qui?”, che ha coinvolto oltre 3.000 studenti in un percorso di consapevolezza, confronto e cittadinanza attiva.